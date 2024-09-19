Сырский стал почетным гражданином Киева

Известно, что церемонию награждения провел мэр столицы Виталий Кличко.

Кроме Сырского звания также было присвоено:

Посмертно звание было присвоено:

Это почетное звание, которое предоставляется лицам за значительный вклад в развитие города, его культуры, науки, экономики или выдающиеся достижения в других отраслях. Это одна из самых высоких наград столицы Украины, которую могут получить как жители Киева, так и другие выдающиеся личности.

Звание присваивается решением Киевского городского совета и сопровождается вручением специального диплома и знака.

Александр Сырский

Генерал-полковник Александр Сырский занимает должность Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, на которую он был назначен в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Сырский известен своей ключевой ролью в обороне Киева и освобождении Харьковщины во время полномасштабного вторжения России. Сейчас он продолжает активно управлять военными операциями, в частности операциями на востоке Украины, где сохраняется сложная ситуация на линии фронта.

Раньше мы рассказывали о пути Александра Сырского в нашем материале.