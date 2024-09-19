Сирський став почесним громадянином Києва
Сьогодні депутати Київради надали звання "Почесного громадянина міста Києва" головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та ще 14 видатним українцям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.
Відомо, що церемонію нагородження провів мер столиці Віталій Кличко.
Окрім Сирського звання також було надано:
- Гордієнко Аллі (організаторка бібліотечної справи, голова ГО "Українська асоціація працівників бібліотеки для дітей");
- Забужко Оксані (письменниця, поетеса, з 1995 по 2010 рік була віцепрезидентом українського відділення ПЕН-клубу);
- Макаренку Герману (диригент симфонічного оркестру "Київ-Класик", Державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка");
- Савчуку Євгену (хоровий диригент, художній керівник Національної заслуженої академічної капели України "Думка");
- Станковичу Євгену (композитор, почесний співголова Національної спілки композиторів України);
- Тимошенку Максиму (культуролог та мистецтвознавець, ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського);
- Усенку Олександру (науковець, лікар-хірург, директор ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова");
- Вергунову Віктору (науковець у галузі сільськогосподарської меліорації та історії природознавства, директор Національної сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук, академіку НААН України);
- Левтіку Миколі (директор Природничо-наукового ліцею № 145 Печерського району м. Києва);
- Солов'яненку Анатолію (художній керівник опери Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка);
- Злотнику Олександру (ректор Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра).
Посмертно звання було надано:
- Антіпову Денису (посмертно) (викладач кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка);
- Васкулу Оресту (посмертно) (голова ГО "Київське крайове братство ветеранів ОУН і УПА та інших національно-визвольних формувань");
- Малахову Віталію (посмертно) (театральний режисер, засновник та директор "Київського академічного драматичноо театру на Подолі" з 1987 по 2021 рік).
Звання "Почесний громадянин міста Києва"
Це почесне звання, яке надається особам за значний внесок у розвиток міста, його культури, науки, економіки або за видатні досягнення в інших галузях. Це одна з найвищих нагород столиці України, яку можуть отримати як мешканці Києва, так і інші видатні особистості.
Звання присвоюється рішенням Київської міської ради і супроводжується врученням спеціального диплома та нагрудного знака.
Олександр Сирський
Генерал-полковник Олександр Сирський обіймає посаду Головнокомандувача Збройних сил України, на яку він був призначений у лютому 2024 року після відставки Валерія Залужного. Сирський відомий своєю ключовою роллю в обороні Києва та звільненні Харківщини під час повномасштабного вторгнення Росії. Зараз він продовжує активно керувати військовими операціями, зокрема, операціями на сході України, де зберігається складна ситуація на лінії фронту.
Раніше ми розповідали про шлях Олександра Сирського у нашому матеріалі.
У цьому році президент України Володимир Зеленський надав Валерію Залужному та Кирилу Буданову звання Героя України.
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