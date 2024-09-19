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Сырский стал почетным гражданином Киева

Четверг 19 сентября 2024 19:03
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Сырский стал почетным гражданином Киева Фото: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com UkrainianLandForces)
Автор: Нина Еланская

Сегодня депутаты Киевсовета присвоили звание "Почетного гражданина города Киева" главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и еще 14 выдающимся украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Известно, что церемонию награждения провел мэр столицы Виталий Кличко.

Кроме Сырского звания также было присвоено:

  • Гордиенко Алли (организатор библиотечного дела, председатель ОО "Украинская ассоциация работников библиотеки для детей");
  • Забужко Оксане (писательница, поэтесса, с 1995 по 2010 год была вице-президентом украинского отделения ПЭН-клуба);
  • Макаренко Герману (дирижер симфонического оркестра "Киев-Классик", Государственного предприятия "Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко");
  • Савчуку Евгению (хоровой дирижер, художественный руководитель Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Мнение");
  • Станковичу Евгению (композитор, почетный сопредседатель Национального союза композиторов Украины);
  • Тимошенко Максиму (культуролог и искусствовед, ректор Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского);
  • Усенко Александру (ученый, врач-хирург, директор ГУ "Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова");
  • Вергунову Виктору (ученый в области сельскохозяйственной мелиорации и истории естествознания, директор Национальной сельскохозяйственной библиотеки Национальной академии аграрных наук, академику НААН Украины);
  • Левтику Николаю (директор Естественно-научного лицея № 145 Печерского района г. Киева);
  • Соловьяненко Анатолий (художественный руководитель оперы Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко);
  • Злотнику Александру (ректор Киевской муниципальной академии музыки им. Г. М. Глиера).

Посмертно звание было присвоено:

  • Антипову Денису (посмертно) (преподаватель кафедры языков и литератур Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Учебно-научного института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко);
  • Васкулу Оресту (посмертно) (председатель ОО "Киевское краевое братство ветеранов ОУН и УПА и других национально-освободительных формирований");
  • Малахову Виталию (посмертно) (театральный режиссер, основатель и директор "Киевского академического драматического театра на Подоле" с 1987 по 2021 год).

Звание "Почетный гражданин города Киева"

Это почетное звание, которое предоставляется лицам за значительный вклад в развитие города, его культуры, науки, экономики или выдающиеся достижения в других отраслях. Это одна из самых высоких наград столицы Украины, которую могут получить как жители Киева, так и другие выдающиеся личности.

Звание присваивается решением Киевского городского совета и сопровождается вручением специального диплома и знака.

Александр Сырский

Генерал-полковник Александр Сырский занимает должность Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, на которую он был назначен в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Сырский известен своей ключевой ролью в обороне Киева и освобождении Харьковщины во время полномасштабного вторжения России. Сейчас он продолжает активно управлять военными операциями, в частности операциями на востоке Украины, где сохраняется сложная ситуация на линии фронта.

Раньше мы рассказывали о пути Александра Сырского в нашем материале.

В этом году президент Украины Владимир Зеленский и присвоил Валерию Залужному и Кириллу Буданову звание Героя Украины.

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Александр Сырский
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