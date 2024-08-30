Сирський: станом на ранок усі атаки РФ під Покровськом відбиті

Ситуація під Покровськом

Варто зауважити, що росіяни кинули велику кількість своїх солдатів на захоплення Покровська. Ситуація там складна, у ворога є успіх.

Станом на зараз, згідно з даними карти Deepstate, росіяни знаходяться за 10 кілометрів від міста.

Як писало Sky News, російський диктатор Володимир Путін має 10-12 тижнів для того, щоб досягти своїх цілей на Покровському напрямку. Після цього настане холодна погода, і окупанти не зможуть просунутися.

Як зазначав у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна військовий експерт Олексій Гетьман, українським захисникам необхідно відійти до Покровська на вигідніші позиції. Там вони зможуть тримати оборону та не пускати окупантів до міста.

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