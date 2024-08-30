RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский: по состоянию на утро все атаки РФ под Покровском отбиты

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники успешно обороняются на Покровском направлении. Они отбили последние атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в ходе Ставки.

По его словам, украинские защитники продолжают оборонительные операции на основных операционных направлениях. Фактически на всей линии фронта идут бои разных интенсивностей. Самая сложная ситуация - на Покровском направлении. 

"Противник пытается прорвать оборону наших войск. Но по состоянию на утро все атаки отбиты, успеха противник не имел", - отметил Сырский. 

Ситуация под Покровском

Стоит заметить, что россияне бросили большое количество своих солдат на захват Покровска. Ситуация там сложная, у врага есть успехи.

По состоянию на сейчас, согласно данным карты Deepstate, россияне находятся в менее чем 10 километрах от города.

Как писало Sky News, у российского диктатора Владимира Путина есть 10-12 недель для того, чтобы достичь своих целей на Покровском направлении. После этого наступит холодная погода, и оккупанты не смогут продвинуться.

Как отмечал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина военный эксперт Алексей Гетьман, украинским защитникам необходимо отойти к Покровску на более выгодные позиции. Там они смогут держать оборону и не пускать оккупантов в город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПокровскВойна в Украине