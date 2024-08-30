ua en ru
Пт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирський: станом на ранок усі атаки РФ під Покровськом відбиті

Київ, П'ятниця 30 серпня 2024 15:49
UA EN RU
Сирський: станом на ранок усі атаки РФ під Покровськом відбиті Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники успішно обороняються на Покровському напрямку. Вони відбили останні атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під час Ставки.

За його словами, українські захисники продовжують оборонні операції на основних операційних напрямках. Фактично по всій лінії фронту йдуть бої різних інтенсивностей. Найскладніша ситуація - на Покровському напрямку.

"Противник намагається прорвати оборону наших військ. Але станом на ранок усі атаки відбиті, успіху противник не мав", - зазначив Сирський.

Ситуація під Покровськом

Варто зауважити, що росіяни кинули велику кількість своїх солдатів на захоплення Покровська. Ситуація там складна, у ворога є успіх.

Станом на зараз, згідно з даними карти Deepstate, росіяни знаходяться за 10 кілометрів від міста.

Як писало Sky News, російський диктатор Володимир Путін має 10-12 тижнів для того, щоб досягти своїх цілей на Покровському напрямку. Після цього настане холодна погода, і окупанти не зможуть просунутися.

Як зазначав у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна військовий експерт Олексій Гетьман, українським захисникам необхідно відійти до Покровська на вигідніші позиції. Там вони зможуть тримати оборону та не пускати окупантів до міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Покровськ Війна в Україні
NEWS
Олещук зробив заяву про катастрофу F-16 та відповів на нападки Безуглої
Олещук зробив заяву про катастрофу F-16 та відповів на нападки Безуглої
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії