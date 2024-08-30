Сирський: станом на ранок усі атаки РФ під Покровськом відбиті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під час Ставки.

"Противник намагається прорвати оборону наших військ. Але станом на ранок усі атаки відбиті, успіху противник не мав", - зазначив Сирський.

За його словами, українські захисники продовжують оборонні операції на основних операційних напрямках. Фактично по всій лінії фронту йдуть бої різних інтенсивностей. Найскладніша ситуація - на Покровському напрямку.

Ситуація під Покровськом

Варто зауважити, що росіяни кинули велику кількість своїх солдатів на захоплення Покровська. Ситуація там складна, у ворога є успіх.

Станом на зараз, згідно з даними карти Deepstate, росіяни знаходяться за 10 кілометрів від міста.

Як писало Sky News, російський диктатор Володимир Путін має 10-12 тижнів для того, щоб досягти своїх цілей на Покровському напрямку. Після цього настане холодна погода, і окупанти не зможуть просунутися.

Як зазначав у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна військовий експерт Олексій Гетьман, українським захисникам необхідно відійти до Покровська на вигідніші позиції. Там вони зможуть тримати оборону та не пускати окупантів до міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.