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Сырский: по состоянию на утро все атаки РФ под Покровском отбиты

Киев, Пятница 30 августа 2024 15:49
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Сырский: по состоянию на утро все атаки РФ под Покровском отбиты Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники успешно обороняются на Покровском направлении. Они отбили последние атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в ходе Ставки.

По его словам, украинские защитники продолжают оборонительные операции на основных операционных направлениях. Фактически на всей линии фронта идут бои разных интенсивностей. Самая сложная ситуация - на Покровском направлении.

"Противник пытается прорвать оборону наших войск. Но по состоянию на утро все атаки отбиты, успеха противник не имел", - отметил Сырский.

Ситуация под Покровском

Стоит заметить, что россияне бросили большое количество своих солдат на захват Покровска. Ситуация там сложная, у врага есть успехи.

По состоянию на сейчас, согласно данным карты Deepstate, россияне находятся в менее чем 10 километрах от города.

Как писало Sky News, у российского диктатора Владимира Путина есть 10-12 недель для того, чтобы достичь своих целей на Покровском направлении. После этого наступит холодная погода, и оккупанты не смогут продвинуться.

Как отмечал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина военный эксперт Алексей Гетьман, украинским защитникам необходимо отойти к Покровску на более выгодные позиции. Там они смогут держать оборону и не пускать оккупантов в город.

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