ua en ru
Сб, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Сырский сказал, насколько сократилось соотношение артснарядов у ВСУ и армии РФ

Суббота 08 февраля 2025 17:46
UA EN RU
Сырский сказал, насколько сократилось соотношение артснарядов у ВСУ и армии РФ Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me/s/ministry_of_defense_ua)
Автор: Эдуард Ткач

Год назад российские оккупанты имели значительное преимущество над ВСУ в вопросе артиллерийских боеприпасов. Однако сегодня этот разрыв значительно сократился и в этом есть несколько причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Facebook.

"Год назад преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах составляло примерно 1:10. Сегодня это соотношение сократилось почти до 1:2", - отметил Сырский.

В своей заметке он поблагодарил страны-партнеры за поставки боеприпасов, а также выразил благодарность отечественным оружейникам, которые наращивают производство и усиливают фронт вооружениями и военной техникой с пометкой "сделано в Украине".

Еще одним фактором сокращения в соотношении артиллерийских снарядов, по словам Сырского, стало уничтожение вражеской артиллерии.

"Также это стало возможным благодаря целенаправленному уничтожению нашими усилиями российской артиллерии. За год нами уничтожено около 13 050 вражеских артсистем (за два предыдущих года - 8400). Успешная контрбатарейная борьба вместе с работой дронов прекращает доминирование российских пушек на поле боя", - резюмировал главком.

Напомним, что сегодня ровно год, как Александр Сырский был назначен на должность главнокомандующего украинской армии. В честь этого он в своем посте назвал восемь приоритетов работы во главе ВСУ.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине Александр Сырский
NEWS
Украинские воины уничтожили российский Су-25 на Торецком направлении
Украинские воины уничтожили российский Су-25 на Торецком направлении
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов