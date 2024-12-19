Сирський про ситуацію на фронті: важкі бої, але проривів оборони немає

Російська армія за останні дні активізувала наступальні дії одночасно в декількох районах. Однак Сили оборони України не дали їм досягти оперативного успіху.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

Сирський повідомив, що провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним.

"Ознайомив британського колегу з оперативною обстановкою на лінії фронту, яка продовжує залишатися надзвичайно складною", - написав він.

За його словами, за останні декілька днів ворог вкотре активізував наступальні дії одночасно в декількох районах.

"Сили оборони України у важких боях не дозволили росіянам прорвати оборону і досягти оперативного успіху на жодному з напрямків", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за 18 грудня на фронті зафіксовано 250 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 26. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. П’ять спроб атакувати позиції наших військ відбили українські захисники на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку противник п’ять разів намагався просуватись в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак На Покровському напрямку наші захисники відбили 48 штурмових дій. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак. На Времівському напрямку ворог також здійснив 25 штурмових дій.