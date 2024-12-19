Сырский о ситуации на фронте: тяжелые бои, но прорывов обороны нет

Российская армия за последние дни активизировала наступательные действия одновременно в нескольких районах. Однако Силы обороны Украины не дали им достичь оперативного успеха.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

Сырский сообщил, что провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.

"Ознакомил британского коллегу с оперативной обстановкой на линии фронта, которая продолжает оставаться чрезвычайно сложной", - написал он.

По его словам, за последние несколько дней враг в очередной раз активизировал наступательные действия одновременно в нескольких районах.

"Силы обороны Украины в тяжелых боях не позволили россиянам прорвать оборону и достичь оперативного успеха ни на одном из направлений", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за 18 декабря на фронте зафиксировано 250 боевых столкновений.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 26. На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пять попыток атаковать позиции наших войск отбили украинские защитники на Северском направлении. На Краматорском направлении противник пять раз пытался продвигаться в районе Часового Яра. На Торецком направлении враг совершил 13 атак На Покровском направлении наши защитники отбили 48 штурмовых действий. На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак. На Времовском направлении враг также совершил 25 штурмовых действий.