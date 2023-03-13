UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сирський про ситуацію у Бахмуті: "вагнерівці" намагаються просунутися до центру міста

Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація у Бахмуті станом на ранок 13 березня залишається складною. Найманці ПВК "Вагнера" намагаються прорвати оборону і просунутися до центру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.

"Штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста", - сказав він.

Сирський додав, що українські військові продовжують тримати оборону міста і водночас завдають ворогу відчутних втрат.

"Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто", - зазначив командувач.

Також Сирський показав, як проходить нарада з українськими захисниками, зокрема з бійцями 56 ОМБр, 5-ї окремої штурмової бригади та воїнами тактичної групи "Адам".

Нагадаємо, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, Бахмут залишається епіцентром бойових дій. Росіяни штурмують позиції ЗСУ, проте зазнають величезних втрат.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що за останній тиждень на Бахмутському напрямку наші військові знищили понад 1100 окупантів.

Детальніше про ситуацію у місті-фортеці та мету його оборони - у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти України