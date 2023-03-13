Сирський про ситуацію у Бахмуті: "вагнерівці" намагаються просунутися до центру міста

Ситуація у Бахмуті станом на ранок 13 березня залишається складною. Найманці ПВК "Вагнера" намагаються прорвати оборону і просунутися до центру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.

Також Сирський показав, як проходить нарада з українськими захисниками, зокрема з бійцями 56 ОМБр, 5-ї окремої штурмової бригади та воїнами тактичної групи "Адам".

Сирський додав, що українські військові продовжують тримати оборону міста і водночас завдають ворогу відчутних втрат.

"Штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста", - сказав він.

Нагадаємо, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, Бахмут залишається епіцентром бойових дій. Росіяни штурмують позиції ЗСУ, проте зазнають величезних втрат.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що за останній тиждень на Бахмутському напрямку наші військові знищили понад 1100 окупантів.

Детальніше про ситуацію у місті-фортеці та мету його оборони - у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто".

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