RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский о ситуации в Бахмуте: "вагнеровцы" пытаются продвинуться в центр города

Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация в Бахмуте по состоянию на утро 13 марта остается сложной. Наемники ЧВК "Вагнера" пытаются прорвать оборону и продвинуться в центр города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

"Штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", - сказал он.

Сырский добавил, что украинские военные продолжают держать оборону города и в то же время наносят врагу ощутимые потери.

"Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город", - отметил командующий.

Также Сырский показал, как проходит совещание с украинскими защитниками, в частности с бойцами 56 ОМБр, 5-й отдельной штурмовой бригады и воинами тактической группы "Адам".

Напомним, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, Бахмут остается эпицентром боевых действий. Россияне штурмуют позиции ВСУ, однако несут огромные потери.

Президент Владимир Зеленский отметил, что за последнюю неделю на Бахмутском направлении наши военные уничтожили более 1100 оккупантов.

Детальнее о ситуации в городе-крепости и цель его обороны - в материале РБК-Украина "Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украины