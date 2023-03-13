Сырский о ситуации в Бахмуте: "вагнеровцы" пытаются продвинуться в центр города

Ситуация в Бахмуте по состоянию на утро 13 марта остается сложной. Наемники ЧВК "Вагнера" пытаются прорвать оборону и продвинуться в центр города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.
"Штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", - сказал он.
Сырский добавил, что украинские военные продолжают держать оборону города и в то же время наносят врагу ощутимые потери.
"Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город", - отметил командующий.
Также Сырский показал, как проходит совещание с украинскими защитниками, в частности с бойцами 56 ОМБр, 5-й отдельной штурмовой бригады и воинами тактической группы "Адам".
Напомним, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, Бахмут остается эпицентром боевых действий. Россияне штурмуют позиции ВСУ, однако несут огромные потери.
Президент Владимир Зеленский отметил, что за последнюю неделю на Бахмутском направлении наши военные уничтожили более 1100 оккупантов.
Детальнее о ситуации в городе-крепости и цель его обороны - в материале РБК-Украина "Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город".
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