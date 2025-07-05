Сирський про штурми ворога на Південно-Слобожанському напрямку: атаки по 10 разів на добу

Ворог штурмує Південно-Слобожанський напрямок до десяти разів на добу. Українські війська успішно відбивають атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у Facebook .

Сирський провів два дні безпосередньо у підрозділах на Харківщині, щоб особисто оцінити ситуацію на Південнослобожанському напрямку.

За словами Сирського, минулого тижня українські воїни відбили понад 60 ворожих штурмів, а близько десяти боїв тривають щодня.

Російські окупанти намагаються тиснути чисельністю, проте Збройні Сили України та Національна гвардія застосовують тактичні та технологічні рішення, щоб не допустити просування ворога.

"Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника", - зазначив він.

Під час візиту Сирський обговорив з командуванням ЗСУ та НГУ шляхи посилення оборони та з’ясував першочергові потреби військових.

Командувач віддав вказівки для вирішення нагальних проблем.

Ситуація на Південнослобожанському напрямку залишається напруженою, проте українські захисники тримають позиції та готуються до можливих наступальних дій окупантів.