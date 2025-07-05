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Сырский о штурмах врага на Южно-Слобожанском направлении: атаки по 10 раз в сутки

Суббота 05 июля 2025 12:38
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Сырский о штурмах врага на Южно-Слобожанском направлении: атаки по 10 раз в сутки Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Враг штурмует Южно-Слобожанское направление до десяти раз в сутки. Украинские войска успешно отбивают атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского в Facebook.

Сырский провел два дня непосредственно в подразделениях на Харьковщине, чтобы лично оценить ситуацию на Южнослобожанском направлении.

По словам Сырского, на прошлой неделе украинские воины отбили более 60 вражеских штурмов, а около десяти боев продолжаются ежедневно.

Российские оккупанты пытаются давить численностью, однако Вооруженные Силы Украины и Национальная гвардия применяют тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения врага.

"Не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в частности на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника", - отметил он.

Во время визита Сирский обсудил с командованием ВСУ и НГУ пути усиления обороны и выяснил первоочередные потребности военных.

Командующий отдал указания для решения насущных проблем.

Ситуация на Южнослобожанском направлении остается напряженной, однако украинские защитники держат позиции и готовятся к возможным наступательным действиям оккупантов.

Потери России в войне

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 306 беспилотных летательных аппаратов, три ракеты и 149 единиц автомобильной техники оккупантов.

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