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Сырский рассказал о выводах после полугода Курской операции

Четверг 23 января 2025 21:16
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Сырский рассказал о выводах после полугода Курской операции Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me/osirskiy)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские войска уже шесть месяцев проводят операцию в Курской области. Главный вывод ВСУ - надо готовиться не только к обороне, но и наступать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в интервью Радио Байрактар.

"Когда мы привели успешное контрнаступление, наступательную операцию на Курском направлении, что значительно мотивировало наш личный состав, наших военнослужащих. Значительно подняло настроение не только в наших войсках, а еще и в обществе. И, скажем, дало нам надежду на то, что это наступление будет не последнее", - сказал Сырский.

В то же время он отметил, что нельзя недооценивать врага.

"Надо учиться воевать, учиться побеждать, учиться делать выводы, возможно, из собственных ошибок. Ну и конечно, надо приобретать и преобладать в технологическом плане. Потому что мы воюем в первую очередь не числом, а качеством и технологиями", - добавил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, это позволяет беречь жизни военных.

"И конечно, надо готовиться не только к обороне, но и наступать. Вот главный вывод", - отметил Сырский.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, летом 2024 года украинским защитникам удалось прорвать границу и зайти на территорию Курской области.

Войскам РФ удалось отбить часть своей территории, однако украинская армия по-прежнему продолжает удерживать контроль над десятками населенных пунктов региона, включая город Суджа.

Для того, чтобы вытеснить украинских воинов, россияне даже привлекли к боям солдат КНДР, которые несут там огромные потери.

Также Силы обороны Украины впервые взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Один из них попал в плен 9 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за время операции ВСУ на территории Курской области российская армия потеряла более 38 тысяч военных.

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Война в Украине ВСУ Курская область Александр Сырский
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