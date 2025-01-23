Сырский рассказал о выводах после полугода Курской операции

Украинские войска уже шесть месяцев проводят операцию в Курской области. Главный вывод ВСУ - надо готовиться не только к обороне, но и наступать.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в интервью Радио Байрактар.

"Когда мы привели успешное контрнаступление, наступательную операцию на Курском направлении, что значительно мотивировало наш личный состав, наших военнослужащих. Значительно подняло настроение не только в наших войсках, а еще и в обществе. И, скажем, дало нам надежду на то, что это наступление будет не последнее", - сказал Сырский.

В то же время он отметил, что нельзя недооценивать врага.

"Надо учиться воевать, учиться побеждать, учиться делать выводы, возможно, из собственных ошибок. Ну и конечно, надо приобретать и преобладать в технологическом плане. Потому что мы воюем в первую очередь не числом, а качеством и технологиями", - добавил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, это позволяет беречь жизни военных.

"И конечно, надо готовиться не только к обороне, но и наступать. Вот главный вывод", - отметил Сырский.