UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Сирський розповів, скільки роботів буде у військ на фронті в 2025 році

Фото: Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Українська армія робить ставку на високотехнологічне озброєння. Зокрема, цього року до війська планується передати 15 тисяч наземних роботизованих платформ різного призначення.

Про це головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Пріоритети у переозброєнні

За словами Сирського, Україна активно розвиває напрямок дронів та роботизованих систем, аби зменшити ризики для військових на полі бою.

"Ми робимо ставку на високотехнологічне озброєння, високотехнологічні системи, які допоможуть нам зменшити присутність наших військовослужбовців безпосередньо на полі бою. Це в першу чергу стосується роботизованих платформ, безпілотних систем різних типів і різного призначення - це насамперед повітряні дрони. Але ми активно розвиваємо і наземні системи - логістичні, медичні для евакуації поранених", - сказав він.

Головнокомандувач додав, що вже тестуються повітряні платформи для евакуації поранених.

Роботи на фронті

Сирський підтвердив, що українські військові активно застосовують роботизовані комплекси під час бойових дій.

"Поширене. На цей рік у нас заплановано надходження у війська 15 тисяч наземних роботизованих платформ різного призначення", - зазначив він.

За його словами, йдеться як про ударні системи з кулеметами чи іншою зброєю, так і про допоміжні платформи для логістики чи медичної евакуації.

 

Нагадаємо, у серпні було оприлюднено відео від 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр", як вони проводили зачистку населених пунктів в районі Добропілля, використовуючи роботів з кулеметами.

Раніше Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України наземний роботизований комплекс "Лють".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВСУ