Сирський розповів, скільки роботів буде у військ на фронті в 2025 році

Пріоритети у переозброєнні

За словами Сирського, Україна активно розвиває напрямок дронів та роботизованих систем, аби зменшити ризики для військових на полі бою.

"Ми робимо ставку на високотехнологічне озброєння, високотехнологічні системи, які допоможуть нам зменшити присутність наших військовослужбовців безпосередньо на полі бою. Це в першу чергу стосується роботизованих платформ, безпілотних систем різних типів і різного призначення - це насамперед повітряні дрони. Але ми активно розвиваємо і наземні системи - логістичні, медичні для евакуації поранених", - сказав він.

Головнокомандувач додав, що вже тестуються повітряні платформи для евакуації поранених.

Роботи на фронті

Сирський підтвердив, що українські військові активно застосовують роботизовані комплекси під час бойових дій.

"Поширене. На цей рік у нас заплановано надходження у війська 15 тисяч наземних роботизованих платформ різного призначення", - зазначив він.

За його словами, йдеться як про ударні системи з кулеметами чи іншою зброєю, так і про допоміжні платформи для логістики чи медичної евакуації.