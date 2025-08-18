Сырский рассказал, сколько роботов будет у войск на фронте в 2025 году

Украинская армия делает ставку на высокотехнологичное вооружение. В частности, в этом году в войска планируется передать 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения.
Об этом главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сказал в интервью РБК-Украина.
По словам Сырского, Украина активно развивает направление дронов и роботизированных систем, чтобы уменьшить риски для военных на поле боя.
"Мы делаем ставку на высокотехнологичное вооружение, высокотехнологичные системы, которые помогут нам уменьшить присутствие наших военнослужащих непосредственно на поле боя. Это в первую очередь касается роботизированных платформ, беспилотных систем различных типов и различного назначения - это прежде всего воздушные дроны. Но мы активно развиваем и наземные системы - логистические, медицинские для эвакуации раненых", - сказал он.
Главнокомандующий добавил, что уже тестируются воздушные платформы для эвакуации раненых.
Сырский подтвердил, что украинские военные активно применяют роботизированные комплексы во время боевых действий.
"Распространено. На этот год у нас запланировано поступление в войска 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения", - отметил он.
По его словам, речь идет как об ударных системах с пулеметами или другим оружием, так и о вспомогательных платформах для логистики или медицинской эвакуации.
Напомним, в августе было обнародовано видео от 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр", как они проводили зачистку населенных пунктов в районе Доброполья, используя роботов с пулеметами.
Ранее Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины наземный роботизированный комплекс "Ярость".