Сырский рассказал, сколько роботов будет у войск на фронте в 2025 году

Приоритеты в перевооружении

По словам Сырского, Украина активно развивает направление дронов и роботизированных систем, чтобы уменьшить риски для военных на поле боя.

"Мы делаем ставку на высокотехнологичное вооружение, высокотехнологичные системы, которые помогут нам уменьшить присутствие наших военнослужащих непосредственно на поле боя. Это в первую очередь касается роботизированных платформ, беспилотных систем различных типов и различного назначения - это прежде всего воздушные дроны. Но мы активно развиваем и наземные системы - логистические, медицинские для эвакуации раненых", - сказал он.

Главнокомандующий добавил, что уже тестируются воздушные платформы для эвакуации раненых.

Работы на фронте

Сырский подтвердил, что украинские военные активно применяют роботизированные комплексы во время боевых действий.

"Распространено. На этот год у нас запланировано поступление в войска 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения", - отметил он.

По его словам, речь идет как об ударных системах с пулеметами или другим оружием, так и о вспомогательных платформах для логистики или медицинской эвакуации.