Сирський розповів про ситуацію на самих "гарячих" напрямках східного фронту

"Оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною. Противник не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, вперто готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу", - розповів він.

Генерал розповів наступне про ситуацію на сході:

на Куп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів;

на Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території РФ;

на Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції.

Цілі ЗСУ

"Основне наше завдання - забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку", - констатував Сирський, додавши, що необхідно приймати миттєві та правильні рішення, реагуючи на зміни в характері дій противника, чим, він відповідно і займався у військових частинах Лиман та Соледар.

Ситуація на фронті

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Українські війська вразили 14 артилерійських засобів противника. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Зокрема, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ досягли успіхів на південь від Андріївки та в районі Кліщіївки. Також, просунулися в районі Роботиного та на північний захід від Вербового.