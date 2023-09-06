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Сырский рассказал о ситуации на самых "горячих" направлениях восточного фронта

Фото: командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (t.me/militarymediacenter)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты не оставляют идею выйти на границы Донецкой и Луганской областей и взять реванш над украинскими военными. На восточном фронте ситуация остается сложной.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

"Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу", - рассказал он.

Генерал рассказал следующее о ситуации на востоке:

  • на Купянском направлении враг завершает подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливает наши позиции по артиллерии и минометам;
  • на Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25 армии, которые сформированы и переброшены с территории РФ;
  • на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг пытается удержать занимаемые позиции.

Цели ВСУ

"Основная наша задача - обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении", - констатировал Сырский, добавив, что необходимо принимать мгновенно и правильные решения, реагируя на изменения в характере действий противника, чем он, собственно и занимался в воинских частях Лиман и Соледар.

Ситуация на фронте

ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Украинские войска поразили 14 артиллерийских средств противника. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.

В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ добились успехов к югу от Андреевки и в районе Клещиевки. Также продвинулись в районе Работино и северо-западнее Вербового.

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