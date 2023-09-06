Сырский рассказал о ситуации на самых "горячих" направлениях восточного фронта

Оккупанты не оставляют идею выйти на границы Донецкой и Луганской областей и взять реванш над украинскими военными. На восточном фронте ситуация остается сложной.
Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
"Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу", - рассказал он.
Генерал рассказал следующее о ситуации на востоке:
Цели ВСУ
"Основная наша задача - обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении", - констатировал Сырский, добавив, что необходимо принимать мгновенно и правильные решения, реагируя на изменения в характере действий противника, чем он, собственно и занимался в воинских частях Лиман и Соледар.
Ситуация на фронте
ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Украинские войска поразили 14 артиллерийских средств противника. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.
В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ добились успехов к югу от Андреевки и в районе Клещиевки. Также продвинулись в районе Работино и северо-западнее Вербового.
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