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Сирський розповів про новий напрямок боїв на фронті

Україна, Субота 28 червня 2025 20:52
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Сирський розповів про новий напрямок боїв на фронті Фото: головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Донецькій області тривають жорсткі бої одразу в кількох секторах. Зокрема на новому - Добропільському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Ще один день у робочій поїздці в підрозділи, що тримають оборону на Донеччині. Наші бійці щоденно відбивають шалені атаки окупантів на Новопавлівському, Покровському, Краматорському, Торецькому напрямках", - зауважив Сирський..

Водночас головнокомандувач повідомив, що продовжуються бої на новому напрямку - Добропільському.


"Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не добився. Силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї і 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках", - додав він.

Водночас він розповів, що ще минулого тижня, поблизу Яблунівки, ворог здійснив потужну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки. Але українські військові зупинили цю навалу, знищивши:

  • велику кількість особового складу росіян,
  • 20 бронемашин.

Сирський заслухав звіти про ситуацію на фронті

"Заслухав звіти командирів на місцях - новостворений армійський корпус, механізовані бригади, штурмовики, морпіхи. Віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення оборони та її кращої організації", - повідомив головнокомандувач.

Він наголосив на тому, що потрібне підсилення українських військ підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення.

"Наголосив на тому, що важливо утримати повну керованість військами, дієвість підрозділів у процесі втілення корпусної реформи, коли управління армійських корпусів приймають у секторах визначені комплекти військ", - зауважив він.

Водночас Сирський висловив вдячність українським воїнам за сміливість, самовідданість та відчутні результати в знешкодженні окупантів.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що за минулу добу, з 27 на 28 червня, росіяни втратили в боях проти України ще 1000 солдатів. Також ЗСУ знищили 4 літаки, 35 артсистем і понад 200 безпілотників.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення, втрати армії РФ перевищили вже понад 1 млн осіб.

Крім того, РБК-Україна писало, що сьогодні вранці Генеральний штаб ЗСУ оновив карти бойових дій на фронті.

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