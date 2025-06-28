Сирський розповів про новий напрямок боїв на фронті

В Донецькій області тривають жорсткі бої одразу в кількох секторах. Зокрема на новому - Добропільському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Ще один день у робочій поїздці в підрозділи, що тримають оборону на Донеччині. Наші бійці щоденно відбивають шалені атаки окупантів на Новопавлівському, Покровському, Краматорському, Торецькому напрямках", - зауважив Сирський..

Водночас головнокомандувач повідомив, що продовжуються бої на новому напрямку - Добропільському.



"Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не добився. Силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї і 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках", - додав він.

Водночас він розповів, що ще минулого тижня, поблизу Яблунівки, ворог здійснив потужну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки. Але українські військові зупинили цю навалу, знищивши:

велику кількість особового складу росіян,

20 бронемашин.

Сирський заслухав звіти про ситуацію на фронті

"Заслухав звіти командирів на місцях - новостворений армійський корпус, механізовані бригади, штурмовики, морпіхи. Віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення оборони та її кращої організації", - повідомив головнокомандувач.

Він наголосив на тому, що потрібне підсилення українських військ підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення.

"Наголосив на тому, що важливо утримати повну керованість військами, дієвість підрозділів у процесі втілення корпусної реформи, коли управління армійських корпусів приймають у секторах визначені комплекти військ", - зауважив він.

Водночас Сирський висловив вдячність українським воїнам за сміливість, самовідданість та відчутні результати в знешкодженні окупантів.