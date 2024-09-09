Сирський розповів, як було зірвано наступ РФ на Сумську область

Слідом за наступом РФ у Харківській області, ворог планував наступати на Сумському напрямку. Але низка чинників зірвали їхні плани, зокрема й операція ЗСУ в Курській області.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNN .

Зокрема, 10 травня 2024 року російські війська здійснили другий наступ на Харківську область під час повномасштабної війни. Після цього, буквально за кілька днів, ворог планував піти у наступ на Сумську область, використовуючи Курський регіон, як плацдарм для подальших дій проти України та ЗСУ.

Проте, зазнавши втрат на Харківському напрямку, росіяни буквально застрягли у своєму наступі і фактично перейшли до оборони у Вовчанську. Також вони зупинилися в районі Глибокого та Липців.

Сирський зазначив, що тих військ РФ, які пішли у наступ на Харківському напрямку, вже не вистачало. Тоді ворог поступово почав перекидати туди ті частини, що знаходились у районі Курська, на Сумському напрямку.

Таким чином, російський наступ на Сумську область не відбувся. При цьому ворог продовжував розглядати цей напрямок як плацдарм для подальших своїх дій.

"Крім того, вони продовжували щодня обстрілювати наші населені пункти, через що ми зазнавали втрат, насамперед серед мирного населення. Так тривало до травня, а у травні відбулося суттєве посилення. Тоді вже було ясно, що ця затримка тимчасова", - сказав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для України цей напрямок завжди був загрозою. Тому, оцінюючи "свої можливості", було обрано найслабше місце в обороні противника,

"Це знижувало загрозу наступу противника. Ми не давали йому діяти. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб він міг відчувати те, що ми відчуваємо щодня", - підкреслив український головнокомандувач Збройних сил України.

За словами Сирського, в результаті операції ЗСУ було створено "свою" зону безпеки в районі Курська. Також українські воїни взяли достатню кількість полонених.

"Ми створили "обмінний фонд" для того, щоб звільнити наших військовослужбовців, які перебувають у полоні", - додав Головком.