Сырский рассказал, как было сорвано наступление РФ на Сумскую область

Вслед за наступлением РФ в Харьковской области, враг планировал наступать на Сумском направлении. Но ряд факторов сорвали их планы, в том числе и операция ВСУ в Курской области.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNN .

В частности, 10 мая 2024 года российские войска совершили второе наступление на Харьковскую область за время полномасштабной войны. После этого, буквально через несколько дней, враг планировал пойти в наступление на Сумскую область, используя Курский регион, как плацдарм для дальнейших действий против Украины и ВСУ.

Однако, понеся потери на Харьковском направлении, россияне буквально застряли в своем наступлении и фактически перешли к обороне в Волчанске. Также они остановились в районе Глубокого и Липцев.

Сырский отметил, что тех войск РФ, которые пошли в наступление на Харьковском направлении , уже не хватало. Тогда враг постепенно начал перебрасывать туда те части, которые находились в районе Курска, на Сумском направлении.

Таким образом, российское наступление на Сумскую область не состоялось. При этом враг продолжал рассматривать это направление, как плацдарм для дальнейших своих действий.

"Кроме того, они продолжали ежедневно обстреливать наши населенные пункты, из-за чего мы несли потери, в первую очередь среди мирного населения. Так продолжалось до мая, а в мае произошло существенное усиление. Тогда уже было ясно, что эта задержка временная", - сказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что для Украины данное направление всегда было угрозой. Поэтому, оценивая "свои возможности", было выбрано самое слабое место в обороне противника,

"Это снижало угрозу наступления противника. Мы не давали ему действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он мог чувствовать то, что чувствуем мы каждый день", - подчеркнул украинский главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

По словам Сырского, в результате операции ВСУ была создана "своя" зона безопасности в районе Курска. Также украинские воины взяли достаточное количество пленных.

"Мы создали "обменный фонд" для того, чтобы освободить наших военнослужащих, которые находятся в плену" - добавил Главком.