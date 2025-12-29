Сирський розкрив плани ЗСУ на Куп’янськ після зачистки плацдарму

За словами Сирського, Куп’янський напрямок став одним із показових прикладів успішних дій Сил оборони України у 2025 році.

Наразі військовим ЗСУ вдалося повністю зачистити від російських військ плацдарм на річці Оскіл північніше Куп’янська та завдати ворогу не лише військового, а й потужного інформаційно‑психологічного удару.

Головнокомандувач каже, що зараз головне завдання українських військ на цьому напрямку - продовження активних дій та знищення ворога на підступах до Куп’янська, особливо на півночі та сході міста. При цьому окремий акцент він робить на руйнуванні шляхів переправи противника.

"Наше ключове завдання - знищити шляхи його переправи. Передусім йдеться про труби, які росіяни використовують для прихованого переміщення. Це не одна труба, і вони будуть знищені", - наголосив Сирський, відповідаючи на запитання щодо подальших намірів українських сил у районі міста.

Паралельно ЗСУ продовжують будівництво міцної оборони на підступах до Куп’янська. У самому місті тривають зачистки та всі необхідні фільтраційні заходи. Також підтримуються обмежувальні заходи для безпеки цивільного населення та стабілізації ситуації.

Окрему увагу приділяють контрдиверсійній роботі, яка триватиме ще довгий час. За словами головнокомандувача, велика площа Куп’янська вимагає ретельної перевірки кожного будинку. Цим зараз активно займаються підрозділи контрдиверсійного угрупування.

Водночас пошуково‑ударні підрозділи мають конкретні успіхи. Саме їхня робота змусила російську сторону відмовлятися від гучних заяв про "повний контроль" над містом, хоча такі заяви звучали неодноразово.

Сирський також зазначив, що Росія перекинула на куп’янський напрямок спеціальний підрозділ "Рубікон". Його основне завдання - максимально ускладнити дії українських військ і обмежити їхні переміщення за допомогою масованого застосування дронів.

"Вони намагаються нав’язати дронову війну. Наше завдання - пошук і знищення цих підрозділів", - підсумував головнокомандувач.