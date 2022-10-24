Сирський розкрив нюанси військової стратегії України

Стратегія Збройних сил України у війні проти Росії полягає у комбінації постійних ударів по пунктах постачання та мобільних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського для ABC News .

За його словами, нюанси військової стратегії України припускають відмову від лобових зіткнень, де противник має перевагу в артилерії. Водночас українські сили постійно б'ють по вогневій міці Росії, руйнуючи центри постачання, і водночас проводять мобільні атаки, щоб досягти мети з мінімальними втратами.

"Ми досягаємо цього, завдаючи ударів по вогневій потужності противника, його артилерії, уникаючи лобових атак на користь рейдів і маневрів, атакуючи з флангів та з тилу. Ми створюємо умови, за яких ми можемо змусити ворога нервувати, зазнавати втрат та залишити свої позиції", - додав Сирський.