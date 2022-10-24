Сырский раскрыл нюансы военной стратегии Украины

Стратегия Вооруженных сил Украины в войне против России заключается в комбинации постоянных ударов по пунктам снабжения и мобильных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского для ABC News .

По его словам, нюансы военной стратегии Украины предполагают отказ от лобовых столкновений, где у противника есть преимущество в артиллерии. Вместе с тем украинские силы постоянно бьют по огневой мощи России, разрушая центры снабжения, и одновременно проводят мобильные атаки, чтобы достичь цели с минимальными потерями.

"Мы достигаем этого, нанося удары по огневой мощи противника, его артиллерии, избегая лобовых атак в пользу рейдов и маневров, атакуя со флангов и с тыла. Мы создаем условия, при которых мы можем заставить врага нервничать, нести потери и покинуть свои позиции", - добавил Сырский.