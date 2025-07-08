ЗСУ відновили й утримують позиції в Курській та Бєлгородській областях, - Сирський

Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті, зокрема на найбільш гарячих напрямках - Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському. За словами Головкома, лише за минулу добу відбулося 188 бойових зіткнень із ворогом, унаслідок яких російські війська втратили понад тисячу солдатів.

"Акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні - на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області", - зазначив він.

Окремо Сирський наголосив на відновленні позицій і утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ. За його словами, українські сили продовжують сковувати значне угруповання противника в прикордонні, і ворог не матиме там спокою.

Також на Ставці обговорили нарощення й удосконалення безпілотної складової оборони. Сирський уточнив, що йдеться як про захист тилових міст, так і про стримування ворожих штурмів на передовій та завдання ударів DeepStrike по території Росії.

"Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА", - додав він.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що провів Ставку верховного головнокомандувача.

"Окупанти не відчуватимуть там спокою. Була дуже детальна розмова щодо дронів: маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій", - розповів Зеленський.