ЗСУ відновили й утримують позиції в Курській та Бєлгородській областях, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про свою участь у засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили фронт та забезпечення військових.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Facebook.
Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті, зокрема на найбільш гарячих напрямках - Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському. За словами Головкома, лише за минулу добу відбулося 188 бойових зіткнень із ворогом, унаслідок яких російські війська втратили понад тисячу солдатів.
"Акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні - на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області", - зазначив він.
Окремо Сирський наголосив на відновленні позицій і утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ. За його словами, українські сили продовжують сковувати значне угруповання противника в прикордонні, і ворог не матиме там спокою.
Також на Ставці обговорили нарощення й удосконалення безпілотної складової оборони. Сирський уточнив, що йдеться як про захист тилових міст, так і про стримування ворожих штурмів на передовій та завдання ударів DeepStrike по території Росії.
"Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА", - додав він.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що провів Ставку верховного головнокомандувача.
"Окупанти не відчуватимуть там спокою. Була дуже детальна розмова щодо дронів: маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій", - розповів Зеленський.
Раніше ми писали про те, що Покровський напрямок, а зокрема місто Покровськ, залишається одним із найгарячіших ділянок фронту. На початку травня головком Олександр Сирський заявив, що Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку Донецької області.
Однак за даними ISW, найближчі місяці армія РФ буде намагатися оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.
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