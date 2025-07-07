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Окупанти не відчуватимуть спокою: Зеленський на Ставці заслухав доповіді про фронт та дрони

Понеділок 07 липня 2025 21:00
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Окупанти не відчуватимуть спокою: Зеленський на Ставці заслухав доповіді про фронт та дрони Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Обговорили фронт та дрони для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

Під час Ставки президент заслухав доповіді щодо фронту. Зокрема, про ситуацію на Покровському та Новопавлівському напрямках. А також Оріхівському, та про події у Сумській області. Обговорили дії ЗСУ на російській території в прикордонні - Курська та Бєлгородська області.

"Окупанти не відчуватимуть там спокою. Була дуже детальна розмова щодо дронів: маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій", - розповів Зеленський.

За його словами, наразі стримувати російські штурми і забезпечувати активні дії ЗСУ можливо саме завдяки дронам та технологічним рішенням.

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок на сході України залишається одним із найгарячіших ділянок фронту. За останні дні Генштаб ЗСУ неодноразово інформував про запеклі бої в цьому районі.

На початку травня головком Олександр Сирський заявив, що Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку Донецької області.

Однак за даними ISW, найближчі місяці армія РФ буде намагатися оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.

Скільки дронів може виробляти Україна

Раніше міністр оборони України Рустем Умеров заявляв, що Україна щорічно може виробляти близько 10 млн дронів. За його словами, дрони українського виробництва значно дешевші за аналоги. Також вони були протестовані під час бойових дій.

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