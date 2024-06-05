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Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем

Середа 05 червня 2024 22:57
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Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Тетяна Степанова

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем, на якому окреслили ключові завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олександра Сирського.

"Вважаю однією зі своїх стратегічних задач трансформацію українського війська у високотехнологічну армію, в якій бійці будуть максимально забезпечені технологіями, що допоможе мати не лише перевагу над ворогом, але й головне - зберегти життя наших воїнів", - зазначив Сирський.

В рамках цієї задачі головнокомандувач ЗСУ провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем.

У засідання взяли участь начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та командири підрозділів. Вони визначили пріоритети розвитку наземних, морських та повітряних безпілотних систем і окреслили ключові задачі на всіх рівнях.

"Польові командири, відомі вам за позивними Верес, Мадяр і Ахіллес, мають унікальний бойовий досвід застосування, постачання та налагодження безпілотних систем. Критично важливо мати спільне розуміння подальшого розвитку цих технологій та усвідомлювати виклики, які стоять перед нами", - додав Сирський.

Він нагадав, що "ми вже бачили вражаючі результати безпілотних систем та команд, що їх застосовують, зокрема і на гарячому Харківському напрямку".

Окрім того, українські морські безпілотники витіснили росіян з української акваторії Чорного моря.

"Плануємо і надалі покращувати логістику, ланцюги постачання, роботу майстерень, організацію звʼязку, підготовку кадрів, рекрутинг здібних екіпажів у безпілотні підрозділи, дослідницьку та експериментальну роботу, усунення бюрократичних барʼєрів, зокрема, коли йдеться про списання втрачених безпілотників", - розповів головнокомандувач.

Сирський наголосив, що Сили безпілотних систем - це рід військ, який в умовах нових викликів та реалій мусить постійно удосконалюватись.

"Планую регулярно проводити такі зустрічі. Ми будемо гнучкими, динамічними та діятимемо на випередження. Тільки так зможемо збудувати армію майбутнього", - додав він.

Фото: Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Сили безпілотних систем

У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну та Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

Пізніше в Міноборони розповіли, для чого потрібен новий рід військ.

Також раніше ми повідомляли, що розвиток застосування безпілотних систем наразі є пріоритетом для головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

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