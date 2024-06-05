Сырский провел заседание рабочей группы по вопросам беспилотных систем
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел заседание рабочей группы по вопросам беспилотных систем, на котором обозначили ключевые задачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Александра Сырского.
"Считаю одной из своих стратегических задач трансформацию украинской армии в высокотехнологичную армию, в которой бойцы будут максимально обеспечены технологиями, что поможет иметь не только преимущество над врагом, но и главное - сохранить жизнь наших воинов", - отметил Сырский.
В рамках этой задачи главнокомандующий ВСУ провел заседание рабочей группы по беспилотным системам.
В заседании приняли участие начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и командиры подразделений. Они определили приоритеты развития наземных, морских и воздушных беспилотных систем и обозначили ключевые задачи на всех уровнях.
"Полевые командиры, известные вам по позывным Верес, Мадяр и Ахиллес, имеют уникальный боевой опыт применения, поставки и налаживания беспилотных систем. Критически важно иметь общее понимание дальнейшего развития этих технологий и осознавать стоящие перед нами вызовы", - добавил Сырский.
Он напомнил, что "мы уже видели впечатляющие результаты применяемых беспилотных систем и команд, в том числе и на горячем Харьковском направлении".
Кроме того, украинские морские беспилотники вытеснили россиян из украинской акватории Черного моря.
"Планируем и дальше улучшать логистику, цепи поставок, работу мастерских, организацию связи, подготовку кадров, рекрутинг способных экипажей в беспилотные подразделения, исследовательскую и экспериментальную работу, устранение бюрократических барьеров, в частности, когда речь идет о списании утраченных беспилотников", - рассказывает главнокомандующий.
Сырский подчеркнул, что Силы беспилотных систем - это род войск, которые в условиях новых вызовов и реалий должны постоянно совершенствоваться.
"Планирую регулярно проводить такие встречи. Мы будем гибкими, динамичными и действовать на опережение. Только так сможем построить армию будущего", - добавил он.
Фото: Сырский провел заседание рабочей группы по вопросам беспилотных систем (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Силы беспилотных систем
В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Генштабу проработать вопросы создания в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.
Позже в Минобороны рассказали, для чего нужен новый род войск.
Также ранее мы сообщали, что развитие применения беспилотных систем сейчас является приоритетом для главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.
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