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Сирський провів розмову з начальником Генштабу ЗС Франції: про що говорили

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Генштабу ЗС Франції Тьєрі Бюркаром. Темою розмови була ситуація на фронті, потреби ЗСУ та обстріли України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Поінформував про актуальну стратегічну обстановку та хід бойових дій на різних напрямках фронту", - цитує Сирського Генштаб.

Він зазначив, що зосередив увагу свого французького колеги на воєнних злочинах РФ, зокрема на продовженні ракетно-авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, а також не вибіркових масованих ударах по цивільних об'єктах.

За словами Сирського, під час розмови було обговорено потреби ЗСУ в критичних видах озброєння, військової техніки, боєприпасів та обладнання.

За результатами розмови узгоджено спільні зусилля для розвитку українсько-французького військового співробітництва.

Крім того, Сирський подякував генералу Тьєрі Бюркару, уряду та народу Франції за стійку військову й політичну підтримку України.

"Особливу вдячність висловив за надані озброєння (передусім засоби ППО), військову техніку та боєприпаси", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сирський хоче збільшити термін підготовки мобілізованих. Відповідний проект розпочнеться в жовтні-листопаді цього року.

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