Сырский провел разговор с начальником Генштаба ВС Франции: о чем говорили

"Проинформировал об актуальной стратегической обстановке и ходе боевых действий на разных направлениях фронта", - цитирует Сырского Генштаб.

Он отметил, что сосредоточил внимание своего французского коллеги на военных преступлениях РФ, в том числе на продолжении ракетно-авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, а также не выборочным массированным ударам по гражданским объектам.

По словам Сырского, в ходе разговора были обсуждены потребности ВСУ в критических видах вооружения, военной техники, боеприпасов и оборудования.

По результатам разговора согласованы совместные усилия по развитию украинско-французского военного сотрудничества.

Кроме того, Сырский поблагодарил генерала Тьери Бюркара, правительство и народ Франции за стойкую военную и политическую поддержку Украины.

"Особую благодарность выразил за предоставленные вооружения (прежде всего средства ПВО), военную технику и боеприпасы", - сказал главнокомандующий ВСУ.