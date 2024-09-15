Сирський хоче збільшити термін підготовки новобранців

В Україні буде збільшено термін базової загальновійськової підготовки мобілізованих. Проєкт розпочнеться у жовтні-листопаді цього року.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook сторінку.

Він зазначив, що якісна підготовка є одним із головних чинників збереження життя українського воїна. Тому для цього докладають максимум зусиль.

"Провів робочу нараду з цього питання за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів", - йдеться у повідомленні.

Сирський уточнив, що були обговорені проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців. Під час наради були напрацьовані шляхи їх вирішення. Зокрема, було розглянуто напрямку вдосконалення навчальних програм.

За словами головнокомандувача ЗСУ, ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому максимальна увага приділяється залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом.

Крім того, Сирський розповів, що наразі опрацьовується можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним в єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.

"Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року. Продовжуємо роботу над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах", - додав він