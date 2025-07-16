Сирський провів першу розмову з новим командувачем сил НАТО: про що говорили

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів першу телефонну розмову з нещодавно призначеним новим командувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, генералом військово-повітряних сил США Алексом Гринкевичем.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Сирського у Telegram.
"Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства. Отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку Альянсу. Після нещодавньої заяви Президента США Трампа та Генерального секретаря НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці", - повідомив Сирський.
Головком ЗСУ також подякував Гринкевичу за підтримку України.
"Щиро вдячний за надійність і вірність у підтримці Сил оборони України", - додав він.
Нагадаємо, що генерал-лейтенант Гринкевич 4 липня вступив у командування силами Північноатлантичного Альянсу (НАТО) у Європі. На посаді він замінив генерала Кристофера Каволі, який командував військами НАТО з 2022 року.
Відомо, що генерал Гринкевич - один з тих членів команди Трампа, хто впевнений, що Україна може перемогти у війні проти Росії. Гринкевич відкрито заявив про це під час слухань у Конгресі щодо свого призначення.
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