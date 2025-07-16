Сирський провів першу розмову з новим командувачем сил НАТО: про що говорили

Нагадаємо, що генерал-лейтенант Гринкевич 4 липня вступив у командування силами Північноатлантичного Альянсу (НАТО) у Європі. На посаді він замінив генерала Кристофера Каволі, який командував військами НАТО з 2022 року.

Відомо, що генерал Гринкевич - один з тих членів команди Трампа, хто впевнений, що Україна може перемогти у війні проти Росії. Гринкевич відкрито заявив про це під час слухань у Конгресі щодо свого призначення.

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