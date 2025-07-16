Сырский провел первый разговор с новым командующим сил НАТО: о чем говорили

Напомним, что генерал-лейтенант Гринкевич 4 июля вступил в командование силами Североатлантического Альянса (НАТО) в Европе. В должности он заменил генерала Кристофера Каволи, который командовал войсками НАТО с 2022 года.

Известно, что генерал Гринкевич - один из тех членов команды Трампа, кто уверен, что Украина может победить в войне против России. Гринкевич открыто заявил об этом во время слушаний в Конгрессе относительно своего назначения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.