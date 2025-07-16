Сирський провів першу розмову з новим командувачем сил НАТО: про що говорили

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів першу телефонну розмову з нещодавно призначеним новим командувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, генералом військово-повітряних сил США Алексом Гринкевичем.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Сирського у Telegram.

"Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства. Отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку Альянсу. Після нещодавньої заяви Президента США Трампа та Генерального секретаря НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці", - повідомив Сирський. Головком ЗСУ також подякував Гринкевичу за підтримку України. "Щиро вдячний за надійність і вірність у підтримці Сил оборони України", - додав він.