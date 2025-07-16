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Сырский провел первый разговор с новым командующим сил НАТО: о чем говорили

Украина, Среда 16 июля 2025 20:46
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Сырский провел первый разговор с новым командующим сил НАТО: о чем говорили Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел первый телефонный разговор с недавно назначенным новым командующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генералом военно-воздушных сил США Алексом Гринкевичем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сырского в Telegram.

"Разговор состоялся в духе настоящего партнерства. Получил твердые обязательства по поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса. После недавнего заявления Президента США Трампа и Генерального секретаря НАТО Рютте о новом пакете вооружений для Украины, нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы", - сообщил Сырский.

Главком ВСУ также поблагодарил Гринкевича за поддержку Украины.

"Искренне благодарен за надежность и верность в поддержке Сил обороны Украины", - добавил он.

Напомним, что генерал-лейтенант Гринкевич 4 июля вступил в командование силами Североатлантического Альянса (НАТО) в Европе. В должности он заменил генерала Кристофера Каволи, который командовал войсками НАТО с 2022 года.

Известно, что генерал Гринкевич - один из тех членов команды Трампа, кто уверен, что Украина может победить в войне против России. Гринкевич открыто заявил об этом во время слушаний в Конгрессе относительно своего назначения.

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Александр Сырский
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