Сырский провел первый разговор с новым командующим сил НАТО: о чем говорили

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел первый телефонный разговор с недавно назначенным новым командующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генералом военно-воздушных сил США Алексом Гринкевичем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сырского в Telegram.

"Разговор состоялся в духе настоящего партнерства. Получил твердые обязательства по поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса. После недавнего заявления Президента США Трампа и Генерального секретаря НАТО Рютте о новом пакете вооружений для Украины, нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы", - сообщил Сырский. Главком ВСУ также поблагодарил Гринкевича за поддержку Украины. "Искренне благодарен за надежность и верность в поддержке Сил обороны Украины", - добавил он.