Сирський простими словами пояснив доцільність оборони Бахмута

Тривала оборона Бахмута доцільна з військової точки зору. Бої за місто мають важливе значення не лише для ворога, а й для нас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на інтерв’ю командувача східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського агентству " Інтерфакс-Україна ".

"Адже протягом декількох місяців на цьому напрямку ми стримуємо наступ ворога і не даємо йому збільшувати фронт. Окрім того, ми завдаємо ворогу значних втрат - знищуємо їхні найпрофесійніші підрозділи, озброєння та військову техніку", - сказав Сирський у відповідь на прохання пояснити простими словами військову доцільність оборони міста.

За його словами, подальше утримання Бахмута має важливе значення для оборони з декількох причин: