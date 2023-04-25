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Сирський простими словами пояснив доцільність оборони Бахмута

Фото: командувач східним угрупуванням ЗСУ Олександр Сирський (armyinform.com)
Автор: Олександр Білоус

Тривала оборона Бахмута доцільна з військової точки зору. Бої за місто мають важливе значення не лише для ворога, а й для нас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на інтерв’ю командувача східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського агентству "Інтерфакс-Україна".

"Адже протягом декількох місяців на цьому напрямку ми стримуємо наступ ворога і не даємо йому збільшувати фронт. Окрім того, ми завдаємо ворогу значних втрат - знищуємо їхні найпрофесійніші підрозділи, озброєння та військову техніку", - сказав Сирський у відповідь на прохання пояснити простими словами військову доцільність оборони міста.

За його словами, подальше утримання Бахмута має важливе значення для оборони з декількох причин:

  • місто є важливим вузлом оборони, утримання якого забезпечує стійкість оборони угруповання військ в цілому;
  • Бахмут є вдало розміщеною природною фортецею, яка оточена річками та розміщена на пагорбах, що сприяє веденню оборони;
  • також захисту міста сприяє наявність багатоповерхової забудови та розвинена інфраструктура на лівому березі річки Бахмутовка, де ведуть оборону наші війська;
  • бій щодо оволодіння містом є специфічним видом бойових дій, який потребує особливих навичок та створює труднощі для військ, які вели наступ в умовах лісостепу;
  • Бахмут є частиною Костянтинівсько-Краматорської агломерації, утримання якої виключає вихід противника у фланг та тил угруповань наших військ на Лисичанському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, у квітні Росія активізувала наступ на Бахмут. За даними британської розвідки, сили міноборони РФ та групи "Вагнера" покращили взаємодію.

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БахмутВійна Росії проти України