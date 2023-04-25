Сирський простими словами пояснив доцільність оборони Бахмута

Тривала оборона Бахмута доцільна з військової точки зору. Бої за місто мають важливе значення не лише для ворога, а й для нас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на інтерв’ю командувача східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського агентству "Інтерфакс-Україна".
"Адже протягом декількох місяців на цьому напрямку ми стримуємо наступ ворога і не даємо йому збільшувати фронт. Окрім того, ми завдаємо ворогу значних втрат - знищуємо їхні найпрофесійніші підрозділи, озброєння та військову техніку", - сказав Сирський у відповідь на прохання пояснити простими словами військову доцільність оборони міста.
За його словами, подальше утримання Бахмута має важливе значення для оборони з декількох причин:
Нагадаємо, у квітні Росія активізувала наступ на Бахмут. За даними британської розвідки, сили міноборони РФ та групи "Вагнера" покращили взаємодію.
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