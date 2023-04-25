Сырский простыми словами объяснил целесообразность обороны Бахмута

Длительная оборона Бахмута целесообразна с военной точки зрения. Бои за город имеют немаловажное значение не только для врага, но и для нас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего восточной группировкой ВСУ генерал-полковника Александра Сырского агентству " Интерфакс-Украина ".

"В течение нескольких месяцев на этом направлении мы сдерживаем наступление врага и не даем ему увеличивать фронт. Кроме того, мы наносим врагу значительные потери - уничтожаем их самые профессиональные подразделения, вооружение и военную технику", - сказал Сырский в ответ на просьбу объяснить простыми словами военную целесообразность обороны города.

По его словам, дальнейшее удержание Бахмута имеет важное значение для обороны по нескольким причинам: