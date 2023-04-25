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Сырский простыми словами объяснил целесообразность обороны Бахмута

Фото: командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский (armyinform.com)
Автор: Александр Белоус

Длительная оборона Бахмута целесообразна с военной точки зрения. Бои за город имеют немаловажное значение не только для врага, но и для нас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего восточной группировкой ВСУ генерал-полковника Александра Сырского агентству "Интерфакс-Украина".

"В течение нескольких месяцев на этом направлении мы сдерживаем наступление врага и не даем ему увеличивать фронт. Кроме того, мы наносим врагу значительные потери - уничтожаем их самые профессиональные подразделения, вооружение и военную технику", - сказал Сырский в ответ на просьбу объяснить простыми словами военную целесообразность обороны города.

По его словам, дальнейшее удержание Бахмута имеет важное значение для обороны по нескольким причинам:

  • город является важным узлом обороны, удержание которого обеспечивает устойчивость обороны группировки войск в целом;
  • Бахмут является удачно расположенной природной крепостью, которая окружена реками и расположена на холмах, что способствует ведению обороны;
  • также защите города способствует наличие многоэтажной застройки и развитая инфраструктура на левом берегу реки Бахмутовка, где ведут оборону наши войска;
  • бой по поводу овладения городом является специфическим видом боевых действий, который требует особых навыков и создает трудности для войск, которые вели наступление в условиях лесостепи;
  • Бахмут является частью Константиновско-Краматорской агломерации, удержание которой исключает выход противника во фланг и тыл группировок наших войск на Лисичанском и Донецком направлениях.

Напомним, в апреле Россия активизировала наступление на Бахмут. По данным британской разведки, силы минобороны РФ и группы "Вагнера" улучшили взаимодействие.

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