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Росія активізувала наступ на Бахмут силами "Вагнера" та ПДВ, - британська розвідка

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Україна, П'ятниця 14 квітня 2023 08:48
Росія активізувала наступ на Бахмут силами "Вагнера" та ПДВ, - британська розвідка Фото: карні злочинці "Вагнера" разом із російськими десантниками намагаються взяти Бахмут (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія активізувала наступ на місто Бахмут у Донецькій області, оскільки сили міноборони РФ та групи "Вагнера" покращили взаємодію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, українська оборона, як і раніше, утримує західні райони міста, але за останні 48 годин зазнала особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку російської армії.

За даними британської розвідки, штурмові групи "Вагнера" продовжують основний наступ через центр міста, тоді як російські повітряно-десантні війська (ПДВ) змінили частину підрозділів "Вагнера", які забезпечують північний та південний фланги операції.

"Українські сили стикаються зі значними проблемами з поповненням запасів, але організовано йдуть з позицій, які вони були змушені залишити", - зазначають у Міноборони Британії.

На початку квітня британська розвідка повідомляла, що російські війська просунулися в центр Бахмута, оскільки "Вагнер" і командири міноборони Росії призупинили свою безперервну ворожнечу і покращили співпрацю.

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