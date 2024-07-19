Сирський приїхав на схід та перевірив підготовку резервістів (фото)

Фото: Сирський 19 липня відвідав бази резервістів на сході України (t.me/osirskiy)

Раніше РБК-Україна повідомлляо, що за словами президента Володимира Зеленського Україна вже має 14 сформованих резервних бригад, але наразі їм не вистачає озброєння.

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