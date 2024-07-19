Сырский приехал на восток и проверил подготовку резервистов (фото)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отправился в восточную часть Украины. Там он проверил подготовку резервистов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем Telegram.
"Работаю на востоке. Посетил проведение боевых занятий в подразделениях резерва. Качественная подготовка воинов - это, прежде всего, их сохраненные жизни", - написал Сырский.
По его словам, в настоящее время военнослужащие демонстрируют способность и желание учиться. Также главком поблагодарил инструкторов и командиров подразделений за их упорную и самоотверженную работу.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Владимира Зеленского Украина уже имеет 14 сформированных резервных бригад, но пока им не хватает вооружения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .