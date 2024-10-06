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Сирський привітав українців із Днем територіальної оборони України

Неділя 06 жовтня 2024 08:31
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Сирський привітав українців із Днем територіальної оборони України Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні в Україні, 6 жовтня, святкують День територіальної оборони. Зі святом українців вже привітав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.

"Дорогі бойові побратими й посестри! Щиро вітаю вас із Днем територіальної оборони України", - йдеться у повідомленні головнокомандувача.

Він зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ, люди, які є різні за віком, професією та досвідом, взяли до рук зброю. Зокрема, фермери, вчителі, бізнесмени, актори, журналісти, будівельники програмісти, науковці та інші стали на захист України, доповнивши лави Сил територіальної оборони ЗСУ.

Головнокомандувач розповів, що не втрачаючи жодної хвилини, підрозділи та частини ТрО з перших днів прийняли бій з ворогом на околицях Києва й Чернігова, Сум і Харкова, Херсона та десятків інших українських міст і сіл.

Згодом, тисячі українських захисників та захисниць у складі бригад та батальйонів ТрО з різних куточків України рушили на схід та південь, щоб від відбивати наступ РФ.

Сирський наголосив, що воїни ТрО неодноразово доводили та продовжують підтверджувати свою ефективність, а також майстерність безпосередньо у боях на найгарячих напрямках фронту.

"У пам’яті кожного українця назавжди закарбований подвиг солдатів, сержантів та офіцерів Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Вічна шана і слава усім донькам і синам нашої країни, які поклали свої життя у боротьбі за волю і незалежність Батьківщини. Дорогі тероборонівці! Бажаю вам міцного здоров’я, наснаги, витримки, сили духу та незгасимої енергії! Переможемо! Слава воїнам Сил територіальної оборони Збройних Сил України", - додав Сирський.

Нагадаємо, що днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту. Після візиту він заявив, що було ухвалено рішення щодо посилення ефективності оборони.

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Збройні сили України Війна в Україні Олександр Сирський
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