Сирський поїхав на фронт та заінтригував рішеннями для ефективності оборони

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту. Він заявив, що були ухвалені рішення для посилення ефективності оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирського у Telegram.

"Під час роботи в бригаді ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення стійкості й ефективності нашої оборони", - наголосив Сирський.

Сирський нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які демонструють витримку і професійність, знищуючи окупантів на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Ситуація на фронті

Російські окупаційні війська протягом останніх місяців продовжують наступати на фронті. Росіяни зосереджуються на Донецькій області, тиснуть поблизу Торецька та Покровська. Днями стало відомо про вихід українських військ з Вугледара.

За останню добу на фронті відбулося понад 140 бойових зіткнень. Найактивнішими напрямками залишаються Торецький, Покровській та Курахівський.

Крім того, українські військові продовжують операцію у Курській області.

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