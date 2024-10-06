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Сырский поздравил украинцев с Днем территориальной обороны Украины

Воскресенье 06 октября 2024 08:31
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Сырский поздравил украинцев с Днем территориальной обороны Украины Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в Украине, 6 октября, отмечают День территориальной обороны. С праздником украинцев уже поздравил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

"Дорогие боевые собратья и сестры! Искренне поздравляю вас с Днем территориальной обороны Украины", - говорится в сообщении главнокомандующего.

Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ люди, разные по возрасту, профессии и опыту, взяли в руки оружие. В частности, фермеры, учителя, бизнесмены, актеры, журналисты, строители, программисты, ученые и другие встали на защиту Украины, пополнив ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

Главнокомандующий рассказал, что не теряя ни минуты, подразделения и части ТрО с первых дней приняли бой с врагом в окрестностях Киева и Чернигова, Сум и Харькова, Херсона и десятков других украинских городов и сел.

Впоследствии, тысячи украинских защитников и защитниц в составе бригад и батальонов ТрО из разных уголков Украины двинулись на восток и на юг, чтобы отражать наступление РФ.

Сырский подчеркнул, что воины ТрО неоднократно доказывали и продолжают подтверждать свою эффективность, а также мастерство непосредственно в боях на самых горячих направлениях фронта.

"В памяти каждого украинца навсегда запечатлен подвиг солдат, сержантов и офицеров Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Вечное уважение и слава всем дочерям и сыновьям нашей страны, которые положили свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Родины. Дорогие терробороновцы! Желаю вам крепкого здоровья, сил, духа и неугасимой энергии! Победим! Слава воинам Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины", - добавил Сырский.

Напомним, что на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта. После визита он заявил, что были приняты решения по усилению эффективности обороны.

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