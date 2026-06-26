Переломний момент у війні з РФ ще не настав: Сирський пояснив, що для цього потрібно

Коли можливий перелом у бойових діях

Генерал зазначив, що поки не готовий констатувати корінний перелом у протистоянні.

Замість цього сили оборони сподіваються змусити Росію дійти до так званої кульмінаційної точки - моменту у військовій теорії Клаузевіца, коли сили супротивника досягають свого максимуму, після чого неминуче зупиняються та виснажуються.

"Я не можу прямо сказати, що війна наближається до переломного моменту. Ми сподіваємося, що настане момент, коли противник мобілізує всі свои сили, ресурси і можливості, після чого наступить виснаження, а потім може послідувати перелом", - пояснив Сирський.

Стратегічні цілі України та фактор технологій

Головнокомандувач назвав ключові завдання української армії на поточному етапі:

утримання власних територій та позицій

ліквідація особового складу ворога у кількостях, які Росія не встигає компенсувати мобілізацією

руйнування ворожої логістики за допомогою безпілотників середньої дальності

завдання ударів по російській енергетиці та оборонно-промисловому комплексу задля підриву економіки РФ

Водночас Сирський попередив, що це вікно можливостей є обмеженим у часі, оскільки ситуацію на полі бою здатні кардинально змінити раптові технологічні прориви будь-якої зі сторін.

За його словами, сучасна війна - це безперервне змагання технологій, ресурсів та розробки засобів протидії новому озброєнню.