Переломный момент в войне с РФ еще не наступил: Сырский объяснил, что для этого нужно

Когда возможен перелом в боевых действиях

Генерал отметил, что пока не готов констатировать коренной перелом в противостоянии.

Вместо этого силы обороны надеются заставить Россию дойти до так называемой кульминационной точки - момента в военной теории Клаузевица, когда силы противника достигают своего максимума, после чего неизбежно останавливаются и истощаются.

"Я не могу прямо сказать, что война близится к переломному моменту. Мы надеемся, что наступит момент, когда противник мобилизует все свои силы, ресурсы и возможности, после чего наступит истощение, а затем может последовать перелом", - пояснил Сырский.

Стратегические цели Украины и фактор технологий

Главнокомандующий назвал ключевые задачи украинской армии на текущем этапе:

содержание собственных территорий и позиций

ликвидация личного состава врага в количествах, которые Россия не успевает компенсировать мобилизацией

разрушение враждебной логистики с помощью беспилотников средней дальности

нанесение ударов по российской энергетике и оборонно-промышленному комплексу для подрыва экономики РФ

В то же время Сырский предупредил, что это окно возможностей ограничено во времени, поскольку ситуацию на поле боя способны кардинально изменить внезапные технологические прорывы любой из сторон.

По его словам, современная война - это непрерывное соревнование технологий, ресурсов и разработки средств противодействия новому вооружению.