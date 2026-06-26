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Переломний момент у війні з РФ ще не настав: Сирський пояснив, що для цього потрібно

16:45 26.06.2026 Пт
2 хв
Головком розповів про затяжне змагання технологій
aimg Сергій Козачук
Переломний момент у війні з РФ ще не настав: Сирський пояснив, що для цього потрібно Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Наразі зарано говорити про настання переломного моменту у війні, проте Україна прагне виснажити ресурси ворога до критичної межі.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The Times.

Коли можливий перелом у бойових діях

Генерал зазначив, що поки не готовий констатувати корінний перелом у протистоянні.

Замість цього сили оборони сподіваються змусити Росію дійти до так званої кульмінаційної точки - моменту у військовій теорії Клаузевіца, коли сили супротивника досягають свого максимуму, після чого неминуче зупиняються та виснажуються.

"Я не можу прямо сказати, що війна наближається до переломного моменту. Ми сподіваємося, що настане момент, коли противник мобілізує всі свои сили, ресурси і можливості, після чого наступить виснаження, а потім може послідувати перелом", - пояснив Сирський.

Стратегічні цілі України та фактор технологій

Головнокомандувач назвав ключові завдання української армії на поточному етапі:

  • утримання власних територій та позицій
  • ліквідація особового складу ворога у кількостях, які Росія не встигає компенсувати мобілізацією
  • руйнування ворожої логістики за допомогою безпілотників середньої дальності
  • завдання ударів по російській енергетиці та оборонно-промисловому комплексу задля підриву економіки РФ

Водночас Сирський попередив, що це вікно можливостей є обмеженим у часі, оскільки ситуацію на полі бою здатні кардинально змінити раптові технологічні прориви будь-якої зі сторін.

За його словами, сучасна війна - це безперервне змагання технологій, ресурсів та розробки засобів протидії новому озброєнню.

Втрати РФ та перевага у дронах

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що мобілізація у Росії не встигає перекривати втрати окупантів на фронті.

Лише з початку 2026 року Сили оборони знешкодили понад 183 тисячі загарбників, тоді як Кремль за цей час зміг набрати лише близько 180 тисяч осіб. При цьому понад 60% російських втрат на полі бою становлять саме ліквідовані військові.

Вагомий внесок у нищення живої сили та техніки ворога роблять безпілотні системи. Головком зазначав, що Україна випереджає РФ у війні дронів, а за кількістю FPV-коптерів українська армія переважає російську у співвідношенні 1,5 до 1.

Зокрема, протягом травня підрозділи БПЛА змогли уразити майже 180 тисяч верифікованих цілей противника та ліквідувати 4 тисячі дронів-камікадзе типу "Шахед".

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Російська Федерація Генштаб ЗСУ Збройні сили України Війна в Україні Олександр Сирський
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