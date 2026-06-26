Переломный момент в войне с РФ еще не наступил: Сырский объяснил, что для этого нужно
Пока рано говорить о наступлении переломного момента в войне, однако Украина стремится истощить ресурсы врага до критического предела.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The Times.
Когда возможен перелом в боевых действиях
Генерал отметил, что пока не готов констатировать коренной перелом в противостоянии.
Вместо этого силы обороны надеются заставить Россию дойти до так называемой кульминационной точки - момента в военной теории Клаузевица, когда силы противника достигают своего максимума, после чего неизбежно останавливаются и истощаются.
"Я не могу прямо сказать, что война близится к переломному моменту. Мы надеемся, что наступит момент, когда противник мобилизует все свои силы, ресурсы и возможности, после чего наступит истощение, а затем может последовать перелом", - пояснил Сырский.
Стратегические цели Украины и фактор технологий
Главнокомандующий назвал ключевые задачи украинской армии на текущем этапе:
- содержание собственных территорий и позиций
- ликвидация личного состава врага в количествах, которые Россия не успевает компенсировать мобилизацией
- разрушение враждебной логистики с помощью беспилотников средней дальности
- нанесение ударов по российской энергетике и оборонно-промышленному комплексу для подрыва экономики РФ
В то же время Сырский предупредил, что это окно возможностей ограничено во времени, поскольку ситуацию на поле боя способны кардинально изменить внезапные технологические прорывы любой из сторон.
По его словам, современная война - это непрерывное соревнование технологий, ресурсов и разработки средств противодействия новому вооружению.
Потери РФ и преимущество в дронах
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что мобилизация в России не успевает перекрывать потери кафиров на фронте.
Только с начала 2026 года Силы обороны обезвредили более 183 тысяч захватчиков, тогда как Кремль за это время смог набрать лишь около 180 тысяч человек. При этом более 60% российских потерь на поле боя составляют ликвидированные военные.
Весомый вклад в уничтожение живой силы и техники врага вносят беспилотные системы. Главком отмечал, что Украина опережает РФ в войне дронов, а по количеству FPV-коптеров украинская армия преобладает российскую в соотношении 1,5 к 1.
В частности, в течение мая подразделения БПЛА смогли поразить почти 180 тысяч верифицированных целей противника и ликвидировать 4 тысяч дронов-камикадзе типа "Шахед".