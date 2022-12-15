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Сирський пояснив, як армія РФ змінила тактику під керівництвом Суровікіна

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Четвер 15 грудня 2022 21:44
Сирський пояснив, як армія РФ змінила тактику під керівництвом Суровікіна Фото: Олександр Сирський командує Сухопутними військами (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Юлія Бойко

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський як російська армія змінила тактику під керівництвом свого нового командира Сергія Суровікіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олександра Сирського виданню The Economist.

За його словами, вони атакують невеликими, добре скоординованими пішими загонами: це дорого коштує з погляду солдатських життів.

"Але це ніколи не було найвищим пріоритетом для Росії", - пояснює Сирський.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що збереження поставок зброї в Україну є нагальною проблемою.

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