Сирський пояснив, як армія РФ змінила тактику під керівництвом Суровікіна
Фото: Олександр Сирський командує Сухопутними військами (facebook.com/UkrainianLandForces)
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський як російська армія змінила тактику під керівництвом свого нового командира Сергія Суровікіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олександра Сирського виданню The Economist.
За його словами, вони атакують невеликими, добре скоординованими пішими загонами: це дорого коштує з погляду солдатських життів.
"Але це ніколи не було найвищим пріоритетом для Росії", - пояснює Сирський.
Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що збереження поставок зброї в Україну є нагальною проблемою.