Сирський пояснив, як армія РФ змінила тактику під керівництвом Суровікіна

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський як російська армія змінила тактику під керівництвом свого нового командира Сергія Суровікіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олександра Сирського виданню The Economist .

За його словами, вони атакують невеликими, добре скоординованими пішими загонами: це дорого коштує з погляду солдатських життів.