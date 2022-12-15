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Сырский обьяснил, как армия РФ поменяла тактику под руководством Суровикина

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Четверг 15 декабря 2022 21:44
Сырский обьяснил, как армия РФ поменяла тактику под руководством Суровикина Фото: Александр Сырский командует Сухопутными войсками (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Юлия Бойко

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский как российская армия поменяла тактику под руководством своего нового командира Сергея Суровикина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Александра Сырского изданию The Economist.

По его словам, они атакуют небольшими, хорошо скоординированными пешими отрядами: это дорого стоит с точки зрения солдатских жизней.

"Но это никогда не было наивысшим приоритетом для России", - объясняет Сырский.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что сохранение поставок оружия в Украину является насущной проблемой.

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