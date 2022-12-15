Сырский обьяснил, как армия РФ поменяла тактику под руководством Суровикина

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский как российская армия поменяла тактику под руководством своего нового командира Сергея Суровикина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Александра Сырского изданию The Economist .

По его словам, они атакуют небольшими, хорошо скоординированными пешими отрядами: это дорого стоит с точки зрения солдатских жизней.