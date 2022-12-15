Сырский обьяснил, как армия РФ поменяла тактику под руководством Суровикина
Фото: Александр Сырский командует Сухопутными войсками (facebook.com/UkrainianLandForces)
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский как российская армия поменяла тактику под руководством своего нового командира Сергея Суровикина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Александра Сырского изданию The Economist.
По его словам, они атакуют небольшими, хорошо скоординированными пешими отрядами: это дорого стоит с точки зрения солдатских жизней.
"Но это никогда не было наивысшим приоритетом для России", - объясняет Сырский.
Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что сохранение поставок оружия в Украину является насущной проблемой.